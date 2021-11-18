Горняк22: Жители Барнаула жалуются на вырубку деревьев у «Шишковки»

Вырубка Фото: pexels.com

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что спиленные деревья лежат в грузовике. Также часть деревьев валяется неподалеку

Жители Барнаула обеспокоены рубкой деревьев в сквере возле библиотеки имени Шишкова (ул. Молодежная, 5), сообщает Barnaul22.

По словам местных жителей, рубка началась в парке 15 ноября. После этого горожане вызвали на место полицию, чтобы они разобрались в ситуации.

На момент прибытия экипажа у рабочих якобы не было разрешительных документов. В связи с этим им пришлось остановить все работы.

Ранее, в начале мая 2021 года, в сквере у Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской на пр. Строителей вырубили 15 цветущих яблонь. Власти города сообщили, что не знают, кто так поступил с деревьями, и уверяли, что ни подведомственные городу организации, ни УК этого не делали.

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