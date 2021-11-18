Горняк22: Дед Мороз вакцинировался от коронавируса перед туром по стране

Дед Мороз Фото: Толк, Анна Меньшикова

По словам губернатора, новогодние мероприятия в Великом Устюге россияне смогут посетить по QR-кодам, ПЦР-тестам или справкам о перенесенном заболевании

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, что Дед Мороз прошел полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает «РБК».

«Дед Мороз первый привился. Мы отметим его день рождения 18 ноября в Великом Устюге», – отметил он.

По словам главы региона, в этот же день в Великом Устюге зажгут первую новогоднюю елку. Этим дадут начало праздничным новогодним мероприятиям, а Дед Мороз отправится в тур по России.

Ранее «Толк» сообщал, что в мэрии Барнаула обсудили подготовку к Новому году. К 17 декабря в городе завершат новогоднее оформление. Праздник пройдет в непростых эпидемиологических условиях, без фейерверков и массовых мероприятий. К 1 декабря новогодние афиши представят театры, кинотеатры и концертные залы.

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