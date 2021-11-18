Горняк22: В Алтайском крае вслед за Барнаулом появится новый герб

Герб Алтайского края Фото: en.ppt-online.org

Герб Алтайского края, который был утвержден еще в 2000 году, необходимо поменять. Дело в том, что он разработан с нарушениями норм

Правительство Алтайского края заключило контракт с уральским художником-геральдистом, соучредителем Гильдии геральдических художников Александром Грефенштейном на разработку герба региона, сообщает «Политсибру».

По контракту, работу он должен завершить до 15 мая 2022 года. Стоимость проекта в правительстве не уточнили. Однако в среднем такая работа обходится в 70 тысяч рублей.

Известно, что Грефенштейн создавал гербы городов Новая Ладога (Ленобласть), Выборг, Екатеринбург и множества других населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что герб Алтайского края, вслед за Барнаулом, решили изменить. Причина такая же – несоответствие устоявшимся нормам. К слову, герб региона был утвержден 1 июня 2000 года.

Сейчас герб Алтайского края представляет собой щит французской геральдической формы с круглыми углами и острием внизу. Щит разделен на две равные части. В верхней изображена дымящаяся доменная печь XVIII века на лазоревом фоне, а в нижней помещена «царица ваз» на красном фоне. Щит герба обрамляют золотые колосья пшеницы. Венок перевит лазоревой лентой. Как оказалось, с этим гербом не все в порядке.

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