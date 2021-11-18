Горняк22: Алтайские чиновники выдали, а потом забрали землю у 18 инвалидов

Инвалидная коляска Фото: pixabay.com

Оказалось, что чиновники и суд стали по-новому трактовать федеральный закон, и на основании этого некоторые инвалиды лишились земли

В Алтайском крае чиновники через суд отобрали землю у 18 инвалидов, которые получили ее ранее в качестве господдержки. Об этом пишет «Российская газета».

Так, в Барнауле инвалид второй группы Виктор Пожидаев получил землю в аренду на льготных условиях. А потом получил повестку в суд, так как не предоставил справку о нуждаемости. По словам Пожидаева, он подал все документы, указанные в списке. Однако справки о нуждаемости в нем не было.

История началась два года назад. Тогда он с сыном решил построить дом в пригородном поселке Мохнатушка и обратился в Алтайкрайимущество с просьбой выделить участок в аренду. Его сын Виталий объяснил, что отцу пообещали дать землю по льготе без проведения аукциона. После проверки документов в ноябре 2019 года семья оформила аренду на 20 лет. Но позже выяснилось, что землю выдали незаконно.

Адвокат Анна Навратил пояснила, что районный и краевой суды встали на сторону крайимущества.

«Они забыли потребовать у инвалида справку и теперь исправили свою ошибку, отняв участок», – пояснила она.

В Алтайкрайимуществе разъяснили, что раньше они действовали по постановлению правительства, согласно которому для выделения земли нужны были только справка об инвалидности и заявление. А в апреле 2018 года соответствующее постановление перестало действовать, а ведомство продолжало давать землю по старым правилам.

«Прокуратура Алтайского края оспорила законность одной из таких сделок. А когда суд иск удовлетворил, в результате судами были признаны ничтожными 12 сделок и еще шесть договоров аренды отменены на стадии заключения», – сообщил начальник Алтайкрайимущества Александр Теплов.

Однако ни суды, ни Алтайкрайимущество не ссылаются на новый документ, а по-своему стали трактовать статью 17 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», где закреплено их право «на первоочередное получение земельных участков для ИЖС».

Пожидаев решил обжаловать это решение в кассации и при необходимости в Верховном суде РФ.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина, который лишился ноги, не мог оформить инвалидность из-за «бюрократической волокиты». Ему подготовили документы для прохождения медико-социальной экспертизы, но на этом процесс остановился. В связи с этим горожанин не мог воспользоваться социальной поддержкой государства. Ситуацию сдвинуло с мертвой точки вмешательство уполномоченного по правам человека.

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