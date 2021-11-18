Горняк22: 18 ноября в Алтайский край придет похолодание и штормовой ветер

Погода. Зима Фото: pixabay.com

Водителей призвали соблюдать предельную осторожность на дорогах. Синоптики в ночь на субботу, 20 ноября, прогнозируют мороз до -25 по краю

Ночью и днем 18 ноября в Алтайском крае ожидается похолодание и усиление ветра до 27 м/с. В регионе прогнозируют снег, местами сильный снег, а также метели и гололедные явления. На дорогах гололедица и снежные заносы, сообщает Алтайский ЦГМС.

Днем в четверг синоптики прогнозируют до -8 градусов. А 19 ноября в крае похолодает до -21 градуса ночью и -17 в дневное время. В ночь на 20 ноября температура воздух опустится уже до -25 градусов, но днем потеплеет до -13.

В связи с ухудшением погоды в МЧС региона напомнили, что при сильных порывах ветра непогоду лучше переждать в капитальных строениях. На улице рекомендуется обходить рекламные щиты и не укрываться за деревьями.

«Закройте окна в квартире и на балконе. Не прячьтесь от ветра около стен домов, так как возможно падение каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии – оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций», – отметили в МЧС.

В пресс-службе также подчеркнули, что при перепадах напряжения в электрической сети необходимо обесточить все электробытовые приборы в доме.

Ранее «Толк» сообщал, будет ли виден в Алтайском крае звездопад Леониды в ночь на 18 ноября. Метеорный поток можно будет увидеть после полуночи. Желательно найти место вдали от городского освещения с чистым открытым горизонтом. При хорошей погоде для наблюдений не потребуется специального оборудования.

ТОЛК