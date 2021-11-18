Горняк22: Общественники хотят добиться денег на содержание парка «Юбилейный» в 2022 году

Волонтеры в парке "Юбилейный" Фото: ОС парка "Юбилейный

Горожанам обещают в скором времени представить окончательный логотип парка и проект по его реконструкции. Общественники просят власти уже сейчас заняться вопросами содержания парка

16 ноября на очередном заседании общественного совета парка «Юбилейный» обсудили переработанный проект реконструкции парка. К нему сделали ряд небольших замечаний, которые должны учесть в финальной версии. После того как проект согласует администрация Барнаула, окончательный вариант покажут горожанам.

Общественники определились с логотипом и фирменным стилем парка. После небольшой доработки его также обещают публично показать. В распоряжении «Толка» оказались изображения варианта логотипа и предполагаемая схема будущего парка.

Совет также принял решение публично обратиться к властям Алтайского края и Барнаула с просьбой предусмотреть финансирование текущего содержания парка «Юбилейный» уже в 2022 году. По мнению общественников, после того как в парке появится новая инфраструктура, встанет необходимость в том, чтобы убирать мусор и снег, ликвидировать аварийные деревья и высаживать новые, стричь газоны, обрабатывать территорию от комаров и клещей, обеспечивать охрану и безопасность и так далее.

Еще одна важная проблема – электро– и водоснабжение парка, а также своевременный вывоз коммунальных отходов. Для этого необходимо заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями.

По мнению членов совета парка «Юбилейный», в городе назрел вопрос создания специализированной структуры, которая на профессиональной основе могла бы заниматься обслуживанием и эксплуатацией парков и скверов города.

Ранее сообщалось, что благоустройство парка начнется в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Там планируют установить освещение, детские и спортивные площадки для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом и настольным теннисом, построить велобеговую дорожку по всему периметру и создать скейт-парк.

В 2021 году алтайская краевая общественная социально-экологическая организация «Планета» выиграла грант на реализацию проекта «Парк здоровья вместо свалки», в рамках которого парк планируют освободить от мусора и принять меры по сохранению природного ландшафта.

ТОЛК