Горняк22: Народные приметы 18 ноября. Почему нужно сделать уборку именно в этот день

Уборка. Мужчина. Дом Фото: Pexels

На Руси 18 ноября считался подходящим днем для молитв и обрядов устроения семьи. А вот важные решения в этот день старались не принимать. Как и избегали крупных покупок

18 ноября незамужние девушки прилагали все усилия, чтобы повысить шансы заполучить хорошего жениха. Для этого они прибегали и к христианским способам, и к народным обрядовым, берущим начало из языческой культуры. Девушки молились, а также рано утром разбрасывали у дома мелкие монетки.

Считалось, что 18 ноября по миру катится чье-то счастье, как обручальное кольцо. Разбросанные монетки и безделушки были призваны поймать это счастье.

Чтобы дети были здоровы и росли счастливыми, 18 ноября в кроватку ребенка матери клали чистый веник и точно такой же брали к себе.

По поверьям, 18 ноября запрещалось принимать важные решения или заключать какие-либо сделки. Серьезные операции с деньгами грозили неудачами и потерями. Крупные покупки тоже стоило отложить на потом.

Генеральная уборка 18 ноября, по поверьям, позволяла избавить дом и его обитателей от негатива.

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