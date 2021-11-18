Горняк22: 19 ноября наступит опасный коридор затмений: что нужно знать об этом периоде

Затмение. Небо. Птицы Фото: Pexels

Коридор затмений, который наступает 19 ноября, астрологи единодушно считают как минимум сложным периодом. А как максимум – эмоционально тяжелым и даже судьбоносным

Коридор затмений – это астрологическое понятие: период между двумя затмениями, близко расположенными друг к другу. В конце 2021 года человечество ждет именно такой отрезок времени.

Границы грядущего коридора затмений – от 19 ноября до 4 декабря.

По мнению астрологов, коридор затмений оказывает влияние на грядущие девять или даже восемнадцать лет, пишет «МК». А все позитивные и негативные события, произошедшие в это время, являются как бы формой кармы. После 19 ноября рекомендуется сохранять спокойствие и стараться направлять силы на что-то созидательное. Астрологи обещают странные совпадения и даже мистические ситуации.

Эмоциональным людям будет особенно сложно. Они могут стать плаксивыми, почувствуют неконтролируемую агрессию, депрессию и проявление страхов. Возможно эмоциональное и психическое истощение.

Лунное затмение 19 ноября пройдет на оси Телец – Скорпион. Это сочетание созвездий позволит распознать способы, как заработать деньги, а Скорпион приумножит их. Лунное затмение заложит фундамент финансовых трендов на 2022-2023 годы.

ТОЛК