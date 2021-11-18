Горняк22: Приставы списывают с пенсии жителя Алтайского края несуществующие долги

Пенсия Фото: pixabay.com

Славгородчанка обратилась с заявлением в федеральную прокуратуру по поводу того, что с пенсии ее мужа-инвалида списывают долги по кредитам, которые он не брал

16 ноября жительница Славгорода Наталья Лазарева пожаловалась в Faсebook на действия местных приставов. Женщина рассказала, что пыталась выяснить, за что у ее мужа-инвалида списывают средства с пенсии. Однако не только не получила вразумительного ответа, но еще и столкнулась с хамским поведением специалиста.

«Тошнит? Увольняйся»

«Толку» Наталья объяснила, что ее супруг, инвалид III группы, последние восемь лет выплачивал алименты ребенку от первого брака. За это время, уверяет она, он погасил всю задолженность. 5 сентября сыну исполнилось 18 лет, однако средства с пенсионного счета продолжают списывать приставы.

«Проверила задолженность на сайте госуслуг и управления судебных приставов. Ничего нет. Так как дозвониться до приставов невозможно, пошли с мужем в местное отделение, чтобы выяснить, на каком основании у него списывают деньги. Кое-как через охрану добились, чтобы специалист вышла к нам. Когда я назвала фамилию мужа и рассказала суть проблемы, эта мадам вытаращила глаза, как будто я у нее миллион попросила. Сказала: «Звоните», и убежала», – рассказала Наталья.

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Не добившись ответа, супруги обратились в прокуратуру города. Зампрокурора, с их слов, проверил наличие долгов на сайте приставов и также убедился, что их нет.

«Но и он нам ничем не помог. Ушли ни с чем. Решили еще раз сходить к приставу. Встретила она нас опять агрессивно. Стала кричать, что якобы мы пьяные пришли. Тогда я сказала, что пойду в полицию, напишу заявление и, если нужно, пройду экспертизу на алкоголь. Только после этого она согласилась со мной поговорить, но когда поднялись в кабинет, стала орать матом: мол, кто я вообще такая и почему бегаю с жалобами в прокуратуру. Заявила, что от таких, как я, ее уже тошнит. На что я сказала: «Раз тошнит – увольняйся», и вышла из кабинета», – вспоминает женщина.

Со слов Натальи, мужу пристав заявила, что у него есть долги по кредитам. Но женщина уверяет, что супруг никаких кредитов не брал. «Да и кто бы дал с его минимальной пенсией?» – удивляется она.

«Всучили решение по исполнительному производству. Там написано, что он должник в «Совкомбанке». Фамилия, имя, отчество его, а адрес и данные паспорта чужого человека. Мы в банк пошли, там проверили и выдали документ о том, что муж им ничего не должен», – пояснила Лазарева.

«Папа умер, долг остался»

На пост Натальи откликнулись многие славгородцы, которые рассказали, что тоже пострадали от этого же судебного пристава.

«Эта «мадемуазель» списала у моего отца 67 тыс. рублей. По ошибке. Сказала, обращайтесь в суд, вернем. Папа не успел, умер. Пусть эти деньги останутся на ее совести», – написала Мария.

Еще один житель Славгорода рассказал, что попадал в похожую ситуацию. С его слов, разобраться, за что списывали приставы деньги с банковского счета, ему так и не удалось.

«На вопрос, за что, толкового ответа так и не получил. Говорила, то за коммуналку, то за кредиты. Долг был, но я его погасил. В итоге пристав сказала, что если что-то взяли лишнее, вернут. Прислали 9 рублей 45 копеек. А все остальные списанные средства мифическим образом исчезли», – поделился мужчина.

«Толк» направил официальный запрос в Управление судебных приставов по Алтайскому краю с просьбой дать оценку действиям сотрудника отделения в Славгороде.

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