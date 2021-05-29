Горняк22: Голикова отметила высокий уровень организации ЕГЭ на Алтае

Татьяна Голикова Фото: ПФР

Вице-премьер правительства России потребовала проверить организацию ЕГЭ в школах и доложить ей по итогам проверки. Отчеты она ждет до 15 сентября

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Алтайский край в числе лидеров по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ в 2020 году, сообщает «Ведомости». Лучшими по этому показателю оказались Ленинградская и Орловская области.

На фоне трагедии в Казани вице-премьер призвала регионы подтянуться и усилить меры безопасности во время проведения ЕГЭ. Также Голикова поручила Рособрнадзору организовать мониторинг проведения ЕГЭ с учетом всех требований.

В этом году экзамены пройдут в традиционный период. Сдавать их будут только выпускники 11 классов, которые планируют поступать в вузы, это свыше 724 тыс. человек.

Вице-премьер также назвала регионы-лидеры по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ в 2020 году. Ими стали Ленинградская и Орловская области. Высокий уровень проведения экзаменов отмечен также в Вологодской области и Алтайском крае.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской гимназии №175. В результате стрельбы погибли семь учеников и две учительницы. Также пострадали 23 человека, которые с разными ранениями сейчас находятся в больницах – один из пациентов в крайне тяжелом состоянии.

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