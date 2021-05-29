Горняк22: В Алтайском крае обнаружили еще 59 зараженных ковидом

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

В Алтайском крае продолжается вакцинация от коронавируса, однако заболеваемость по-прежнему сохраняется. Так, в среднем в крае выявляют около 60 новых зараженных в сутки

59 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки. Всего на 28 мая в Алтайском крае ковидом заболели 51 463 человека, в том числе 3 484 ребенка до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус в Алтайском крае 28 мая

146 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, 51 из них подключен к аппаратам ИВЛ.

35 человек выздоровели за сутки. Общее число перенесших инфекцию – 46 399 человек.

11 больных ковидом скончались в крае за сутки. Всего в регионе насчитывается 3 207 смертей.

942 койки развернуты в крае для ковидных больных. Свободными сейчас остаются 296 мест.

3407 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.

Прививаются от инфекции сейчас 244, 8 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 30

Камень-на-Оби, Чарышский район – по 3 заболевших

Бийск, Славгород, Волчихинский, Крутихинский, Павловский, Суетский, Шипуновский районы – по 2 заболевших

Рубцовск, Благовешенский, Калманский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть – Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае блуждает фейк о сборах на вакцинацию от COVID.

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