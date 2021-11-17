Горняк22: В Алтайском крае выставили на торги землю с месторождением золота и серебра

Золото Фото: pixabay.com

Объект находится в федеральной собственности. Заявки на аукцион будут принимать до 23 ноября, итоги подведут после 21 декабря

В Алтайском крае выставили на торги Захаровское месторождение в Рубцовском районе и Сунгайское рудное поле в Заринском районе, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Площадь месторождения составляет 1,2 кв. км. Территория находится в 27 км от Рубцовска. Победитель аукциона сможет 25 лет проводить на участке разведку и добычу полиметаллических руд.

Известно, что на этом участке земли есть запасы золота (1,5 тонны), серебра (194,7 тонны), цинка (294,9 тыс. тонн), свинца (185,8 тыс. тонн), серы (378 тыс. тонн), селена (267,3 тонны) и других полезных ископаемых. Стартовая стоимость – 2,9 млрд рублей.

На аукцион также выставили Сунгайское рудное поле, которое находится в 70 км от Заринска. Участок площадью 15,2 кв. км оценили в 19 млн рублей. Компания-победитель получит право 25 лет добывать марганец, которого на этой территории примерно 215 тыс. тонн.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае продают огромный участок рядом с Лебединым озером. Территория площадью 65,7 га находится в Советском районе, в 45 км от Бийска. По словам владельца, есть возможность изменить статус земельного участка, например под туристический комплекс.

ТОЛК