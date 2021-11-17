Горняк22: Крупный пожар произошел в пивном магазине Славгорода

Пожар в Славгороде Фото: instagram.com/slavg22

Местные жители в соцсетях рассказали о масштабном пожаре. По их словам, дым от пожара был виден практически из любой точки города

Днем 16 ноября в Славгороде произошел крупный пожар. На улице Суворова загорелось одноэтажное здание, в котором располагался пивной магазин. О происшествии сообщают очевидцы на странице slavg22 в Instagram.

Судя по кадрам, строение горело открытым пламенем, а густой дым от пожара поднимался высоко над ним.

О том, что стало причиной пожара и есть ли пострадавшие, пока не известно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Славгород/ Яровое / Алтай (@slavg22)

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