Горняк22: Летевший в Москву самолет аварийно сел в новосибирском аэропорту

Самолёт Фото: pixabay.com

Прежде чем по решению экипажа самолет приземлился, он совершил более 20 кругов над городом. Борт вырабатывал топливо перед посадкой

16 ноября в новосибирском Толмачево аварийно сел самолет, летевший из Томска в Москву, сообщает «НГС».

Рейс по расписанию вылетел в 08.40 в аэропорт Домодедово, но через 14 минут его отправили в Новосибирск. В 11.53 самолет успешно приземлился в Толмачево.

По предварительной информации, у «Боинга-737» возникли проблемы в работе механизации крыла самолета. Перед посадкой самолет авиакомпании S7 больше двух часов кружил над городом. Сейчас специалисты проводят проверочные мероприятия.

Ранее «Толк» сообщал, что авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали после задержки рейса из Барнаула. Когда самолет не отправился вовремя из-за неисправности в гидравлической системе, компания не разместила пассажиров в гостинице, хотя была обязана это сделать. Прокурор внес руководителю авиакомпании представление об устранении нарушений закона.

ТОЛК