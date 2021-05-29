Горняк22: В Алтайском крае прикрыли две ячейки «Свидетелей Иеговы»
ФСБ Фото: УФСБ по Алтайскому краю
Правоохранители провели обыски по адресам, где проживали последователи и организаторы и изъяли все необходимые данные
Силовики пресекли деятельность двух ячеек религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России) в Барнауле и Рубцовске, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Так, у организаторов и последователей прошли обыски – всего по 20 адресам. У них изъяли литературу, оборудование и программное обеспечение для видеоконференций. По словам источника, участники не встречались лично, а работали чаще всего через Интернет.
Напомним, Верховный суд РФ признал организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской.
Ранее сообщалось, что иностранцу, собиравшему информацию для ИГИЛ в Барнауле, дали 12 лет тюрьмы.