Горняк22: В Барнауле сбившего насмерть девочку водителя маршрутки взяли под стражу

ДТП на Шумакова Фото: vk.com/incident22

При смертельных ДТП уголовное дело возбуждается по факту произошедшего, если есть нарушение ПДД со стороны водителя транспортного средства, то есть никакого заявления в таких случаях не подают

В отношении водителя маршрутного автобуса, который насмерть сбил ребенка 11 ноября на улице Шумакова в Барнауле, возбудили уголовное дело. Его квалифицировали по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Также мужчину уже взяли под стражу. Об этом «Толку» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Санкция данной статьи предусматривает наказание от принудительных работ на срок до четырех лет до лишения свободы на срок до пяти лет.

При этом до сих пор не известно, какие меры примет – и примет ли – мэрия города в отношении перевозчика, представитель которого совершил смертельную аварию. Также нет информации, какие меры предпримет дорожный комитет в отношении опасного перекрестка.

«Толк» уточняет информацию о возбуждении уголовного дела в правоохранительных органах города.

ДТП произошло вечером 11 ноября на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда. Водитель маршрутного автобуса №65 насмерть сбил 13-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, не оборудованному светофором.

После происшествия на следующее утро на участке дорожные рабочие спешно устанавливали дорожные знаки. А 13 ноября девочку похоронили, на следующий день ей должно было исполниться 14 лет.

Между тем родители школьников, чей маршрут проходит через этот участок, требуют сделать здесь освещение и установить светофоры на перекрестке.

ТОЛК