Горняк22: Сбившую троих детей россиянку приговорили к пяти годам колонии

Валерия Башкирова Фото: Пресс-служба Тверского районного суда

В ходе прений сторон гособвинение попросило для обвиняемой шесть лет колонии общего режима. Под стражей девушка находилась четыре месяца

В Москве суд приговорил сбившую на автомобиле троих детей на переходе Валерию Башкирову к пяти годам колонии-поселения, сообщает ТАСС.

Подсудимую также обязали выплатить потерпевшей стороне 4 млн рублей. Кроме того, суд лишил ее водительских прав на два года и шесть месяцев.

«Суд частично удовлетворил иски потерпевшей стороны. Мы еще пока не приняли решение об обжаловании приговора, на это по закону есть 10 дней. Я планирую встретиться с Башкировой в изоляторе для обсуждения вопроса», – рассказал адвокат Альберт Якубов.

Напомним, что 16 июля в Москве Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей трех и четырех лет и девятимесячного младенца. Старшие дети скончались в больнице. У младшего ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сначала суд отправил девушку под домашний арест, но после смерти второго ребенка меру пресечения ужесточили.

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