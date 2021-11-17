Горняк22: В Барнауле произошла очередная авария на перекрестке, где насмерть сбили ребенка

Фото: instagram.com/barnaul.insta

ДТП на этом перекрестке снова произошло в темное время суток. Судя по кадрам с видеорегистратора, водитель торопился и не заметил преграду

Всего через четыре дня произошла очередная авария на печально известном перекрестке улицы Шумакова и проезда Северного Власихинского. Вечером 15 ноября здесь столкнулись сразу три легковых автомобиля, сообщают очевидцы на странице barnaul.insta в Instagram.

По их словам, при повороте направо водитель Renault хотел обогнать едущую впереди легковушку, но не заметил, что ее буксировали на тросе. Незадачливый водитель в итоге врезался в обе машины.

«Была свидетелем, как сначала белая иномарка подрезала автобус, а следом въехала между двумя машинами на тросе», – сообщила в соцсетях одна из очевидцев аварии.

Кроме того, комментаторы сообщили, что тот, кого буксировали на тросе, попал в другое ДТП всего несколько часов назад.

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