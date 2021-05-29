Горняк22: «Я истекал кровью»: барнаулец пожаловался, что врачи отказывались его принимать

Фото: Инцидент Барнаул

Мужчина рассказал, что несколько раз приходил в больницу, однако ему не оказывали необходимую помощь. В итоге «скорая» его привезла в то же медучреждение

Барнаулец заявил, что его отказывались принимать в стоматологической поликлинике №2 (ул. Попова, 6) с острыми симптомами, сообщает «Инцидент Барнаул».

Мужчина рассказал, что утром 23 мая у него появилась острая зубная боль, и он обратился в стоматологическую поликлинику №2.

«В 9.30 мне оказали медицинскую помощь (была опухоль небольшая в левой нижней части полости рта, сделали надрез десны). Через 1,5 часа кровь продолжала идти, вернулся обратно, на что мне сказали: «Покушай – и все пройдет», – вспоминает мужчина.

По словам барнаульца, когда он пришел в больницу в третий раз, его вовсе отказались принимать. А когда он все же добился, чтобы его осмотрели, ему лишь поменяли бандаж.

Однако буквально через час ему пришлось вызвать скорую, так как мужчина уже начал терять сознание. Приехавшие на вызов врачи заявили, что нужно ехать в ту же больницу, куда он неоднократно приходил. Мужчина написал отказ, однако его состояние стало ухудшаться, и он согласился поехать с медиками.

В итоге врач отправил больного в Краевую клиническую больницу на Ляпидевского, 1.

В краевом минздраве заявили «Толку», что проводят проверку по факту данного инцидента. Результаты проверки будут известны позже.

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ТОЛК