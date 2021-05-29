Горняк22: В Рубцовске рассказали об изможденных стариках в частном приюте

Приют Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Проверяющие рассказали, что старики в приюте голодают, а также не получают необходимых лекарств и средств гигиены. Следователи завели дело

Депутат Рубцовского горсовета Надежда Дрюпина, которая участвовала в проверке местного приюта для престарелых, рассказала, в каких условиях живут старики. Об этом пишет «Банкфакс».

По ее словам, весной к ней обратились горожане с жалобами на работу приюта, в котором старики выглядят изможденными. Кроме того, в горком КПРФ пришел один из постояльцев, которому удалось выбраться из помещения. Он плакала и говорил, в каких страшных условиях их содержат.

Депутат направила запрос в прокуратура, которая тут же начала проверку. Дрюпина поучаствовала в ней и рассказала, что, когда они пришли в приют, на кухне готовили обед – чан лапши и лист тефтелей. Она предположила, что этим стариков будут кормить не один день. На вопрос, будет ли что-то на ужин, ей ответили, что пожарят рыбу, однако в холодильнике ее не оказалось. Также сотрудники приюта не смогли показать ни круп, ни масла, ни картофеля. В холодильнике были только повядшие овощи.

«Как мы поняли, кормить пожилых людей им просто нечем», – заявила депутат.

Депутату удалось пообщаться с одной из женщин, которая там живет. Постоялец рассказала, что им дают мало каши, но в целом «живется там хорошо». Однако депутат усомнилась в дееспособности собеседницы.

В комнате Дрюпина увидела, что мужчины и женщины находятся вместе, при этом тут же справляют нужда. Ванной комнаты в приюте проверяющие также не обнаружили.

У приюта сменилось три владельца. Как правило, руководитель «уходила» после очередной проверки прокуратуры.

Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали несколько нарушений в области гигиены и пожарной безопасности, а прокурор составил материалы проверки, которые были направлены в следственный комитет, где уже возбудили дело.

ТОЛК