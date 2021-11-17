Горняк22: Благовещенские депутаты экстренно обратились к президенту из-за «Кучуксульфата»

"Кучуксульфат" Фото: пресс-служба предприятия

Районные парламентарии прогнозируют масштабное снижение налоговых поступлений и социальное напряжение в районе и в поселке Степное Озеро

Депутаты Благовещенского района 16 ноября провели внеочередную сессию райсовета, на которой утвердили два обращения — президенту Владимиру Путину и председателю краевого парламента Александру Романенко. Оба послания касаются попыток захвата градообразующего предприятия «Кучуксульфат», из-за чего бюджеты района и села Степное Озеро, где расположен завод, могут потерять только в 2021 году совокупно более 100 млн рублей доходов.

Напомним, на предприятии утверждают, что на них с 2017 года оказывается мощное давление со стороны государственных и коммерческих структур с тем, чтобы заставить действующих собственников продать свои акции. За эти годы на заводе прошло около 80 проверок, за последние месяцы к ним поступило порядка 300 запросов. Нарушений не выявили, рассказывал «Толку» председатель совета директоров Василий Гамаюнов.

Параллельно владельцев просили, а где-то и принуждали продать акции «послы» от коммерческих структур — по утверждению депутатов, речь идет о людях, которые называли себя представителями консорциума «А1».

А в конце ноября иск к собственникам в арбитражный суд подала генеральная прокуратура, которая заявляет об истребовании акций «Кучуксульфата» в собственность государства, то есть просит провести деприватизацию одного из крупнейших налогоплательщиков края.

Первое заседание суда по иску генпрокуратуры состоится 19 ноября.

Такая ситуация значительно сказалась на отношениях с банками и с потребителями продукции, а в их числе — крупные международные компании. Это повлияло на объемы производства и финансовое положение завода. На заводе не исключают сокращений.

11 ноября, 6:04

«Поставить на колени?»: как на «Кучуксульфате» оценивают попытку смены владельца

На заводе, входящем в топ крупнейших налогоплательщиков края и работающем с транснациональными компаниями, считают, что передача акций обратно государству повлечет катастрофические последствия

Это, пишут депутаты президенту, «безусловно, приведет к падению реальных доходов населения и станет фактором риска для роста социального напряжения среди местных жителей, а снижение уровня зарплаты повлечет за собой снижение налоговых выплат в консолидированный бюджет района и общей платежеспособности населения Благовещенского района».

В бюджете Благовещенского района налоговые поступления от «Кучуксульфата» составляют почти 40%, из которых 90% — НДФЛ при выплате дивидендов. Но из-за происходящего на предприятии приняли решение сокращать выплату дивидендов, чтобы в том числе работать без привлечения кредитов.

Если в 2016 году «Кучуксульфат» заплатил в бюджет района 151,7 млн рублей налогов, то за 10 месяцев 2021 года — 81,813 млн. В текущем году предприятие уже приостанавливает выплату дивидендов. В 2022 году и вовсе не планирует выплачивать их. В этом случае депутаты прогнозируют падение налоговых поступлений от предприятия до 69,5 млн рублей. Это, по их оценке, «является реальным ущербом для финансово-хозяйственной деятельности и социальной сферы всего Благовещенского района».

«Оставшиеся доходы не в полном объеме покроют расходы на зарплату, коммунальные платежи и другие первоочередные расходы. Средств на развитие у района не будет. И, кроме того, возникает вероятность возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы, и под угрозу ставится исполнение указов президента РФ о достижении целевых показателей повышения оплаты труда», — сообщают депутаты.

Бюджет Степного Озера может и вовсе рухнуть в разы. По сравнению с 2016 годом он уже сократился с 36,3 млн до 14,3 млн рублей (за 10 месяцев 2021-го). Поступления от «Кучуксульфата» в нем превышают 80%.

Выпадающие доходы поселения на 2022 год только от приостановки уплаты дивидендов составят 16 млн рублей.

Между тем Степное Озеро до сих пор считалось одним из самых богатых поселков в регионе — о таком уровне бюджета многие поселения, тем более не райцентры, только мечтают. Как правило, самыми состоятельными являются те муниципалитеты, в которых, как в этом случае, зарегистрированы крупные предприятия или хозяйства. Они являются даже плательщиками в краевой бюджет.

«На фоне тревожных ожиданий дальнейшего развития событий в отношении ОАО «Кучуксульфат» и опасений по поводу неопределенности дальнейшего развития событий среди местного населения уже произошло значительное снижение спроса на товары и услуги местных предпринимателей, у которых это вызывает особую тревогу, так как грозит прекращением их деятельности и повышением уровня безработицы в районе», – пишут депутаты президенту.

А спикера краевого заксобрания они просят учесть ситуации при формировании бюджета края на 2022 год — при определении дотаций, субсидии на выплату зарплаты, на обеспечение расчетов за уголь, при распределении средств на инвестпроекты.

Жители Благовещенского района направили уже два письма президенту: 1 ноября — коллективное обращение работников «Кучуксульфата» и жителей Степного Озера (подписал 2 531 человек), 12 ноября — жители райцентра (1 241 житель).

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