Горняк22: Экс-сотрудника «Алтайкрайэнерго» оштрафовали почти на 2 млн руб. за взятки

Суд Фото: pixabay.com

За полтора года осужденный получил от предпринимателей Новоалтайска взятки на общую сумму более 1 млн рублей. Обвиняемый свою вину признал

Бывшего сотрудника «СК Алтайкрайэнерго» оштрафовали на 1 млн 800 тысяч рублей за получение взяток, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что в период с 2019 по 2020 год подсудимый получал взятки в виде денег за общее покровительство в пользу предпринимателей. Он формально проводил проверки приборов учета электроэнергии, не выявлял нарушения в сфере учета и эксплуатации приборов, а также не составлял акты проверок о допущенных нарушениях.

Осужденный полностью признал вину. Суд признал его виновным по статье 290 УК РФ (Получение взятки), назначил ему штраф, а также на два года лишил его права занимать определенные должности.

Ранее «Толк» сообщал, что бывшего начальника отдела одного из алтайских заводов обвиняют в коррупции. В 2017 году фигурант дела предложил гендиректору одного из обществ с ограниченной ответственностью «выгодную сделку». За свою услугу обвиняемый получил 73 тысячи рублей. Он полностью признал вину.

ТОЛК