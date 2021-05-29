Горняк22: Замглавврача алтайского наркодиспансера, предположительно, задержали за взятку

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Правоохранители считают, что он брал деньги с фирмы, которая оказывала услуги медицинскому учреждению, в котором он работал

Заместителя главврача «Алтайского краевого наркологического диспансера» Сергея Лазарева задержали по подозрению в получении взятки в 225 тыс. рублей, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на копию полицейской сводки.

Предположительно, в период с 2018 по 2021 годы он получил средства от предпринимателя за положительное заключение по приемке оказанных медучреждению услуг.

Лазарева задержали, а затем избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. По данным источника, он уже дал признательные показания. У него изъяли ноутбук, сотовые телефоны и документацию.

Ранее сообщалось, что дело арбитражного судьи в Алтайском крае, которого обвиняют в миллионных взятках, ушло в суд.

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