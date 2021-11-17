Горняк22: Знаменитый 30-летний недострой в центре Барнаула выкупили на торгах

пр. Ленина, 122б в Барнауле Фото: АН "Алтайская элита"

Знаменитый недострой из 1990-х годов, стоящий на пр. Ленина, 122б, в Барнауле, разыграли на торгах. Его приобрели вместе с землей за 31,3 млн рублей

В Барнауле состоялся аукцион по продаже самого старого и знаменитого недостроя на пр. Ленина, 122б. Его начинали возводить еще в 90-е годы прошлого века, но так и не завершили. «Скелет», который вырос до девяти этажей, стоит огороженным и заброшенным все эти годы, уродуя своим внешним видом облик центральной артерии города.

Кто оказался самым смелым

16 ноября Фонд имущества Алтайского края подвел итоги очередного аукциона по продаже объекта с землей. На торги заявились два участника – фитнес-центр «Галактика» и Сибирский кровельный центр. Стартовая цена составляла 31 млн рублей. Но первая компания, сделав единственный шаг на повышение, забрала лот за 31,3 млн рублей, следует из протокола.

Теперь компания-победитель заключит договор купли-продажи на объект. Она сможет снести старое и возвести новое здание либо достроить имеющийся каркас, если экспертиза подтвердит, что сохранившиеся конструкции пригодны для этого.

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В фитнес-центре «Галактика» «Толку» подтвердили информацию о приобретении лота на торгах, но о планах по дальнейшему развитию данной территории не сообщили. О них будет известно примерно через месяц.

Согласно градостроительному регламенту, земля пригодна для строительства объектов общественно-делового назначения с подземной многоярусной автостоянкой. Но вообще участок находится в зоне смешанной и общественно-деловой застройки местного значения (СОД-2), что в теории разрешает и строительство жилых зданий до 25 этажей.

Суд решил изъять

Площадь территории составляет 4 232 кв. метра. Степень готовности здания – 18%. Ранее объект принадлежал компании «Сетра», которая занимается оптовой торговлей оборудованием, покупкой и арендой недвижимости. В 2015-м она заключила договор аренды с Фондом имущества для завершения здания, но не уложилась в установленный срок и просила продлить его.

Однако в ведомстве отказали и решили через суд изъять участок с недостроем путем реализации с публичных торгов. В конце 2019 года арбитражный суд Алтайского края принял соответствующее определение, наложив еще и обеспечительные меры в виде запрета регистрационных действий в отношении данного имущества.

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Компания пыталась обжаловать данное решение и обязать ведомство продлить срок аренды земли еще на три года, в течение которых «Сетра» намеревалась завершить здание. Но арбитраж отказал, следует из картотеки дел.

С 2020 года Фонд имущества неоднократно выставлял лот на торги, начиная стартовую цену с 37,2 млн рублей. А до этого и сам собственник пытался продать за 42 млн рублей землю вместе с готовым проектом торгово-административной 9-этажки с подземной многоярусной автостоянкой и апартаментами на верхних уровнях. Но желающих приобрести объект не находилось.

Старый новый руководитель

Любопытно, что директором фитнес-клуба «Галактика» и «Сетры» выступает одно лицо – Александр Выборов. По данным информационного сервиса ФНС, у организаций совпадают юридический и фактический адреса. Но в первой компании «Толк» заверили, что она никак не связана со второй.

При этом у фитнес-клуба «Галактика» числятся два учредителя (владеют 50% долей каждый) – Владимир Полканов и Максим Малицкий. Они также являются соучредителями многих других компаний, в перечне которых нет фирмы «Сетра», зато есть ТЦ «Империя», расположенный на пр. Ленина, 124, – по соседству с проданным недостроем.

ТОЛК