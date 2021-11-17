Горняк22: «Болеют семьями»: как проходит рабочий день участкового «ковидного» врача

Врач 14-ой поликлиники Барнаула Раиса Шамарова Фото: Анна Камалова

Рабочий день участкового врача поликлиники, обслуживающего ковидных пациентов, заканчивается за полночь. И так каждый день, практически без выходных

Барнаул по-прежнему бьет «рекорды» по числу инфицированных коронавирусом. Жители города целыми семьями уходят на больничные и в самоизоляцию. За состоянием здоровья тех, кто лечится дома, следят участковые терапевты поликлиник. «Толк» узнал, как проходит день «ковидного» доктора, подежурив с ним один день.

«Ковид стал злее»

День врача-терапевта Раисы Шамаровой начинается с проверки поступившей информации о положительных и отрицательных тестах жителей микрорайона, который обслуживает барнаульская поликлиника №14. Затем – обзвон пациентов, составление маршрутов и выезды на дом. После смены доктор возвращается домой не раньше 22 часов. Но и на этом работа не заканчивается, так как нужно еще оформить кучу медицинских документов.

После смены с ковидными пациентами Фото: Анна Камалова

Раиса с первых дней пандемии работает с ковидными пациентами. Говорит, когда предложили, даже мысли не возникло отказаться.

«Тогда я работала в другой поликлинике. Там персонал в основном возрастной. Для них работать с ковидными больными – серьезный риск, да и нагрузка очень большая. Боялась ли? Нет. Мне кажется, у врачей уже выработался иммунитет. Главное, себя не накручивать, а вдруг заражусь, вдруг заболею», – пояснила медик.

Она отмечает, что ситуация по заболеваемости коронавирусом не становится лучше. Усугубляет положение то, что вирус мутировал и болезнь у многих теперь протекает в тяжелой форме. Изменилась и симптоматика.

«Мало стало бессимптомных носителей вируса. Да и ковид стал злее. Развивается стремительно. За сутки может развиться тяжелая пневмония с большим процентом поражения легких. И если раньше чаще болели в основном пожилые люди, то сейчас очень много молодежи», – рассказала Раиса.

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«Сходили сделать ноготки»

Первыми в списке пациентов Раисы 15 ноября оказались жительница Барнаула Людмила (все имена больных изменены. – Прим. ред.) и ее дочь Татьяна. Женщины во время осмотра рассказали, что заболели после того, как сходили на маникюр к знакомому мастеру.

«Мы пришли, а у нее дети с соплями, кашляют. Сама мастер призналась, что свекровь с ковидом. Прошло какое-то время, и у нас симптомы появились. Сдали тест – положительный», – рассказала Людмила.

Больше по поводу ковида переживает ее дочь-подросток, которая из-за изоляции не может выйти из дома.

«Я уже с ума схожу в четырех стенах. Когда же все это закончится? Температура сейчас нормальная, просто мне еще никто не испортил настроение», – эмоционально высказалась девушка.

Первый вопрос Людмилы к врачу был о том, когда уже возьмут повторный тест и она сможет закрыть больничный лист. Хотя, как показали результаты снимка КТ, у нее все же есть вирусная пневмония.

«Может, я схожу платно сделаю, чтобы не ждать результата из поликлиники? Я себя уже хорошо чувствую. Температуры нет, кашель почти прошел. Мне на работу надо выходить. Сколько можно уже дома сидеть?» – упрашивала женщина доктора.

Но Раиса посоветовала набраться терпения и все же дождаться срока повторного теста, который возьмут у нее дома бесплатно сотрудники поликлиники, а не в частной клинике за деньги.

«А как же дети?»

В семье Сергеевых первой заболела супруга, следом – муж. У обоих вирусная пневмония, но лечение они получают дома, так как болеют не тяжело. Как и всем пациентам с ковидом, Раиса привезла им набор лекарств и расписала схемы приема. Она призналась, что был период, когда поликлиника не получала медпрепараты, но сейчас проблем с этим нет.

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«Да, тогда было сложно объяснить пациентам, почему мы не привозим лекарства. Нас обвиняли в том, что мы их либо сами съели, либо раздали больным родственникам. Сейчас ситуация нормализовалась. За каждый комплект полученных препаратов пациенты ставят подпись, затем мы отчитываемся. Так что ни одной таблетки мы себе забрать не можем», – заверила Раиса.

Частично пройдя курс лечения, супруги говорят, что чувствуют себя «более-менее сносно». Они беспокоятся, не подхватили ли инфекцию их несовершеннолетние дети. Раиса пояснила, что им необходимо обратиться в детскую поликлинику, специалисты которой тоже делают тесты на ковид.

О вакцинации

По наблюдениям Раисы Шамаровой, молодежь неохотно идет вакцинироваться от коронавируса в отличие от людей старшего поколения. Хотя, как показывает ее практика, после прививки тоже можно заболеть ковидом, но болезнь в этом случае протекает гораздо легче.

«Если посмотреть статистику, и после вакцинации люди болеют, но гораздо легче, без серьезных осложнений. Даже в случае пневмонии их редко госпитализируют», – отметила врач.

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