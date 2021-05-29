Горняк22: Россия вошла в десятку самых «курящих» стран в мире

Пепельница Фото: pixabay.com

Накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, ученые рассказали в каких странах мира больше всего курящего населения

Россия вошла в топ-10 в рейтинге самых курящих стран. На первом месте оказался Китай. Исследование опубликовал медицинский журнал The Lancet, сообщает «Лента.ру».

Аналитики провели глобальное исследование по употреблению табака за прошедшие 30 лет и выяснили, что больше всего курящих людей проживает в Китае, Индонезии, США, Индии, России, Японии, Бангладеш, Вьетнаме, Турции и Филиппинах. При этом каждый третий курящий – китаец.

Статистика показала, что число курильщиков растет и, по последним данным, сейчас в мире курят 1,1 млрд человек. При этом от последствий курения умерло 7,7 млн человек. Каждый пятый мужчина в мире умирает из-за курения.

Эксперты отметили, что для снижения числа курящих, страны должны повышать налоги на табачные изделия и принимать другие меры по борьбе с употреблением табака.

Кроме того, исследование показало, что курильщики в среднем живут на 10 лет меньше, чем те, кто никогда не курил. Каждый второй курильщик, по словам аналитиков, умирает от болезней, связанных с курением.

Ранее «Толк» сообщал, что в России установили минимальные цены на сигареты. Теперь стоимость одной пачки будет составлять не менее 108 рублей. В отрасли заявили, что это поможет бороться с нелегальным рынком табачной продукции.

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