Горняк22: «Потом в дурку?»: барнаульские антипрививочники высказались о вакцинации

Фото: Алтайские крайности

Жители Барнаула провели одиночные пикеты в знак протеста против массовой вакцинации от коронавируса. Вооружившись плакатами, они потребовали отменить QR-коды, которые «ограничивают их в правах»

14 ноября в Барнауле прошли одиночные пикеты против массовой вакцинации от ковида и QR-кодов. Протестующие заявили, что введенные правительством меры нарушают их конституционные права. Обсуждая эту тему в соцсетях, подписчики разделились на тех, кто за, и тех, кто против прививочной кампании от коронавируса и новых ограничений.

«Не буду ставить эту заразу»

Короткий пост в паблике Barnaul 22 о том, что барнаульцы вышли требовать отмены QR-кодов, собрал более сотни комментариев. Подписчики разделись на тех, кто категорически против вакцинации от коронавируса, и тех, кто считает, что без общего иммунитета жителям края не победить пандемию.

«Кто сильно болел и лежал в госпитале, никогда не поставит эту гадость. Лично я не хочу заливать ее в себя. Те, кто нам вешает на уши лапшу про безопасность вакцины, пусть вколят при мне эту заразу, тогда, возможно, поверю», – написала подписчица паблика Елена.

Женщина сомневается, что вакцина вообще хоть как-то спасет ее от ковида.

«Перед вакцинацией необходимо написать согласие, что я не против. Значит, врачи не берут на себя ответственность? Почему не обследуют?! А если уже есть ковид? Поставят вакцину, и все? Считай, на 100% тяжелый исход?» – считает она.

Ее поддержала еще одна подписчица паблика, Ирина. Она написала, что ее «знакомые» делали прививку, а потом сильно заболели.

«У одного крышу снесло, в дурке лежал. Вакцинация добровольной должна быть! А у нас от работы отстраняют. Это неправильно. Пусть вакцинируется, кто хочет. Почему на всех давят?!» – возмущена Ирина.

09 ноября, 13:28

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Некоторые антипрививочники заявили, что не пошли бы на вакцинацию, если бы их не заставили это сделать работодатели.

«Я заболела после первой прививки, и на работе все привитые переболели. На больничном была 1,5 месяца. До сих пор не отошла. Никогда не пошла бы вакцинироваться. Меня заставили, как и других коллег», – заявила еще одна подписчица.

«Не хочу больше такого «счастья»

Однако не все согласны с ними. Подписчики рассказали, что, переболев коронавирусом, готовы поставить любую прививку, чтобы больше не оказаться в ковидном госпитале.

«Болел ковидом средней тяжести. Лежал в больничке и не хочу больше такого «счастья», когда без маски дышать тяжко, а кашель выворачивает до рвоты. И после выписки это все не закончилось. Так что придет время, пойду на вакцинацию», – написал Константин.

Люди, которые побывали в реанимации, говорят, что нужно идти и делать вакцину.

«Моя знакомая после тяжелой болезни говорит, что обязательно через полгода пойдет прививаться, так как второй раз не переживет этого ада», – отмечает еще одна читательница паблика.

В итоге вопрос о вакцине перетек в политическую плоскость. Подписчики припомнили ситуацию в США, где «власти также не берут на себя ответственность за вакцинацию» и повышение пенсионного возраста.

ТОЛК