Горняк22: В Бийске цены на проезд в общественном транспорте хотят поднять с нового года

Водитель. Автобус. Общественный транспорт Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

По прогнозам перевозчиков, в городе после поднятия стоимости проезда цена билета на автобус составит 25-27 рублей. При этом проезд по экспресс-маршрутам будет стоит еще дороже

В Бийске проезд в общественном транспорте подорожает после Нового года, сообщает «Бийский рабочий».

По словам автоперевозчиков, на повышение стоимости проезда они идут не от хорошей жизни.

«В разгар пандемии, по сравнению с доковидным периодом, пассажиропоток упал на 25-30%, потом удалось выйти на 80% от того, что было прежде. После этого число пассажиров не растет. Кроме того, на рост стоимости проезда повлияло и общее повышение цен на солярку, запчасти и автобусы», – рассказал перевозчик Валерий Попов.

Перевозчики уже передали в администрацию города свои расчеты о себестоимости проезда. Там их проверят в отделе ценообразования. Устанавливать тарифы на перевозку будут местные органы власти.

В скором времени станет известно, насколько повысят стоимость проезда. Сами местные предприниматели оценили провоз пассажира в «далеко за 30 рублей», но они также понимают: выше барнаульских цены в Бийске не будут.

Напомним, что с 1 декабря в Барнауле проезд в общественном транспорте подорожает до 28 рублей. Повышение стоимости оплаты проезда в общественном транспорте чиновники города анонсировали еще в октябре. В мэрии уточнили, что все льготные тарифные планы по социальным транспортным картам продолжат действовать.

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