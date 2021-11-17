Горняк22: Что за фильм «Поверьте мне: похищение Лизы Маквей», который вирусится в TikTok

Насилие Фото: pixabay.com

Фильм «Поверьте мне: похищение Лизы Маквей» вышел на телеэкраны в 2018 году, но недавно попал в библиотеку Netflix и стал ошеломляюще популярен в TikTok

Сюжет фильма «Похищение Лизы Маквей» основан на реальной истории о насилии и серийном маньяке.

В киноленте неизвестный мужчина похитил 17-летнюю Лизу Маквей. Девочка умоляла насильника не убивать ее. Тот внезапно соглашается и отпускает свою жертву живой. Вернувшись домой, девушка рассказывает всем о произошедшем, но ей никто не верит – кроме одного детектива.

Жанр фильма «Похищение Лизы Маквей» определяют как драму, криминал и биографию.

Прототип убийцы из фильма – маньяк Бобби Джо Лонг, который терроризировал район Тампа-Бэй в 1984 году. За серийные изнасилования и убийства он десятки лет отсидел в тюрьме, а потом его казнили, рассказывает Big Picture. Маньяка поймали благодаря показаниям Лизы Маквей, которую он отпустил живой. На казни преступника 52-летняя заместительница в офисе шерифа округа Хиллсборо Лиза Маквей сидела в первом ряду.

Популярность фильму «Поверьте мне: похищение Лизы Маквей» в соцсетях принес огромный отклик зрителей, в том числе молодых женщин, пишет ru.ihorror.com. Сценарист фильма Кристина Уэлш предполагает, что причина такого сильного эмоционального отклика аудитории в том, что авторы ленты сосредоточились именно на истории выжившей девушки, а не убийцы.

ТОЛК