Горняк22: 100 тысяч жителей Алтайского края за месяц привились от коронавируса

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Новые ограничительные меры, введенные в регионе, способствовали увеличению темпов прививочной кампании – люди активно идут на прививку

В Алтайском крае 99,8 тысячи человек полностью привились от коронавирусной инфекции за прошедший месяц, то есть вакцинировались вторым компонентом препарата «Спутник V» или получили однокомпонентный «Спутник Лайт». Данные приводит оперативный штаб края.

За последние 30 дней в прививочных кабинетах побывали 188,7 тысячи жителей региона (111,5 тысячи человек привились первым компонентом «Спутника»).

Всего на утро 15 ноября в Алтайском крае прививаются 911,5 тысячи человек. Из них полностью привиты 772,5 тысячи человек. Уровень коллективного иммунитета в Алтайском крае, по данным на 12 ноября, составляет 37,6%.

А 27,4 тысячи местных жителей уже повторно привились от COVID-19.

В Алтайском крае планируют привить не менее 80% населения, чтобы получить иммунную защиту населения.

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