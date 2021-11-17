Горняк22: Алтайский край стал лидером по поиску контролеров QR-кодов

QR-коды. Коронавирус. Сертификат. Пандемия Фото: телеканал "Толк"

По словам аналитиков, большая часть предложений предполагает полный рабочий день, одно предложение – занятость в режиме подработки

В Алтайском крае работодатели чаще, чем в других регионах, ищут контролеров QR-кодов. Об этом сообщает hh.ru.

В ноябре в регионе разместили 14 таких предложений. Контролеры требуются в торговые центры и заведения общепита Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Белокурихи и других городов. За свои услуги в крае они могут получать от 17 до 23 тысяч рублей.

Всего за месяц в России открыли примерно 60 вакансий, где в обязанности работника входит проверка QR-кодов. При этом такие функции также стали включать в обязанности охранников и администраторов.

Кроме того, работодатели в требованиях к соискателям начали чаще упоминать наличие QR-кода для успешного трудоустройства. В этом месяце таких вакансий стало на 34% больше, чем в предыдущем. В основном такие требования стали появляться в сфере образования, IT и гостиничного бизнеса и общепита.

Ранее алтайский минздрав рассказал, что делать, если закончился срок QR-кода. В ведомстве порекомендовали заранее записаться на прививку или запланировать визит в пункт, где не нужна предварительная запись. В день вакцинации в прививочный сертификат можно поставить отметку или взять в поликлинике справку о том, что вы вакцинировались.

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