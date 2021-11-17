Горняк22: Как проверяют QR-коды в кино и ресторанах Барнаула

"Грильница" после введения QR-кодов Фото: Анна Камалова

Пока что тщательность проверок хромает: в торговых центрах перестали сверять коды с паспортами, да и в общепите в документы заглядывать не торопятся

С 15 ноября QR-коды стали действовать не только в ТЦ, но и в общепите, объектах спортивной и туристической отрасли, кино, театрах, ночных клубах. Несмотря на то что опыт таких проверок в регионе уже имеется, система все же дает сбои: тщательность проверок оставляет желать лучшего.

ТЦ расслабились

По данным читателей и корреспондентов «Толка», ТЦ уже расслабились: в очень многих перестали спрашивать паспорт. Так проводят проверки, в частности, в «Пионере», Galaxy и «Юности».

«Мы вчера в «Арену» с дополнительного входа вообще без проверки вошли», – сообщила «Толку» жительница Барнаула Наталья.

Ранее в МЧС пригрозили штрафами тем ТЦ, которые закрывают аварийные выходы в целях не пропустить непривитых.

«Очень много молодежи проходит просто так якобы в туалет», – рассказала жительница Барнаула Олеся.

11 ноября, 8:03

Торговые центры Барнаула просят отменить QR-коды из-за убытков

Владельцы нескольких ТЦ Барнаула написали письмо губернатору Алтайского края с просьбой снять ограничения, связанные с ковидом

В «Гулливере» спустя полмесяца введения проверок без кодов стали пускать на весь первый этаж, хотя там из магазинов первой необходимости, по сути, находится только «Мария-Ра».

Фитнес ответственнее общепита

Общепит тоже берет пример с ТЦ: в основном в паспорт не смотрят.

«В «Среду» без QR-кодов не пускают. Навынос только можно брать. Но и документы лайтово проверяют: можно показать фото паспорта. Одна женщина вообще без документов прошла, ее просто по коду пустили», – поделилась информацией с «Толком» жительница Барнаула Татьяна.

В «Грильнице» в «Норд-Весте» вовсе пускают без кода – если человек зашел за едой навынос. Места, где можно посидеть, частично заклеили сигнальной лентой. Если же хочешь перекусить на месте – код придется показать.

В заведении PLOVMaster в том же ТЦ 15 ноября про проверку кодов вообще забыли. Хотя объявление об этом на входе имеется.

«В «Вилке-Ложке», что расположена в гостинице «Алтай», от предложенного мной на проверку паспорта просто отмахнулись», – рассказала жительница краевой столицы Анна.

А вот в бассейн №3 на ул. Попова QR-коды проверяют вместе с паспортом. В фитнес-центре X-Fit клиентов с QR-кодами вносят в базу, чтобы не проверять их каждый раз. Тем, кто не желает прививаться, предлагают заморозить карту на весь срок, пока будут действовать ограничения. Аналогично поступают во многих других фитнес-центрах.

10 ноября, 11:28

В Барнауле антипрививочники вместе с юристами устраивают «шоу» в фитнес-центрах

Недовольных введением новых ограничений становится все больше. Владельцы фитнес-центров устали отбиваться от «протестантов» и антипрививочников

В здании кинотеатра «Мир» проверяют и на входе в ресторан KFC (если кода нет, можно заказать еду навынос, заказы принимают прямо у дверей), и на входе на второй этаж в кинозалы.

«В KFC проверили тщательно: заглянули в паспорт и сверили дату рождения. А вот в «Киномире» ограничились тем, что просто попросили сказать дату рождения, без паспорта. На замечание о том, что дату рождения можно выучить, девушка-контролер просто посмеялась», – сообщила «Толку» жительница Барнаула Анастасия.

«Поминки по бизнесу»

А в это время непривитые люди в соцсетях грустят по тому, чего вдруг оказались лишены, и иронизируют:

«С детьми ходили в театр кукол. Не привиты. Получается, дети остались без театра, без кода сопровождающего не пустят. Приехали», – сокрушается барнаулец Дмитрий Ершов.

«Запретили все, что хоть как-то способствовало саморазвитию, остались магазы с бухлом и жратвой», – заявил Руслан Илькевич.

«А на поминки по умершему бизнесу как будут пускать?» – пишет Кирилл Харьковский.

Полный список мест, где с 15 ноября введены QR-коды, можно прочитать здесь.

ТОЛК