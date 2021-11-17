Горняк22: Александр Романенко призвал жителей Алтайского края активнее вакцинироваться

Александр Романенко Фото: Дмитрий Черских / Пресс-служба АКЗС

Еженедельное оперативное совещание в АКЗС началось с минуты молчания по умершему от коронавируса депутату АКЗС Владимиру Белкину. Ранее от ковида также умерла его жена

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко призвал жителей региона активнее вакцинироваться от коронавируса. Об этом он заявил на оперативном совещании парламента 15 ноября, сообщает пресс-служба АКЗС.

По его словам, в Алтайском крае продолжается рост заболеваемости и вакцинация – это вопрос безопасности общества.

«Нужно донести до людей одну простую мысль: прививку необходимо делать. Иного выхода просто нет», – подчеркнул Романенко.

Между тем 100 тысяч жителей Алтайского края за прошедший месяц полностью привились от коронавируса. Всего на утро 15 ноября в регионе прививаются 911,5 тысячи человек.

Если такая динамика вакцинации будет сохраняться и дальше, мы сможем достичь коллективного иммунитета только к апрелю-маю следующего года <…> если мы сегодня не предпримем практических реальных шагов, мы ковид не победим никогда», – сказал Александр Романенко.

Также председатель АКЗС рассказал, что к нему регулярно обращаются местные жители с просьбой помочь тем, кого уже госпитализировали в ковидные госпитали. При этом нередко среди тяжело заболевших оказываются молодые люди. На вопрос о том, почему не вакцинировались, отвечают, что «как-то так всей семьей решили».

«Итог этому подходу мы видим в масштабах края. Убедительно прошу всех, кто еще не вакцинировался, подумать об этом и наконец решиться», – призвал спикер АКЗС.

Напомним, по данным оперштаба края по борьбе с коронавирусом, на утро 15 ноября в регионе 96 127 заболевших ковидом с начала пандемии, умерли 6 723 человека, прививаются 911,5 тысячи человек.

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