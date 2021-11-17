Горняк22: Новогодние каникулы у россиян начнутся 31 декабря и продлятся десять дней

Новогодние каникулы. Новый год. Новогодняя елка Фото: pixabay.com

Минтруд утвердил график праздничных выходных дней в РФ. Согласно ему, в январе 2022 года нас ждут 15 выходных и 16 рабочих дней

Новогодние каникулы в России начнутся в пятницу, 31 декабря 2021 года, и продлятся по 9 января 2022 года включительно. Всего россияне, работающие по пятидневному режиму, смогут отдохнуть 10 дней. Рабочие дни начнутся с понедельника, 10 января.

Между тем, так как выходные 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье и совпадают с нерабочими праздничными днями, их перенесли на 3 и 10 мая. То есть на майских праздниках россиян ждет два четырехдневных перерыва в работе – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

В феврале дополнительный выходной день ожидает россиян посреди рабочей недели – в среду, 23 февраля. Предшествующий ему день станет сокращенным на час.

В марте дополнительно отдыхаем с воскресенья, 6 марта, по вторник, 8 марта. При этом предпраздничная суббота, 5 марта, будет рабочей, но сокращенной на час.

Кроме того, в 2022 году праздничные выходные ждут нас с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

Кстати, поскольку в 2022 году 31 декабря выпадает на субботу, то этот день тоже будет выходным.

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