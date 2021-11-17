Горняк22: В Барнауле опять ищут подрядчика для реставрации краеведческого музея

Алтайский государственный краеведческий музей Фото: страница музея "ВКонтакте"

Восстановить музей должны были еще летом, но из-за низкой стоимости подрядчика на работы не нашли. Сейчас минстрой увеличил сумму договора на 23,1 млн рублей

В Барнауле снова ищут строительную компанию, которая проведет реконструкцию краеведческого музея на ул. Ползунова, 46, сообщает amic.

Подрядчика, который проведет работы в музее, определят 1 декабря. По документам, стоимость контракта составит 266 млн рублей. В эту сумму входит постройка нового корпуса, снос части аварийных пристроев и восстановление каменного здания XIX века. В нем появятся два зала для сменных выставок.

Строителям необходимо будет сохранить и отреставрировать все предметы культурного наследия: столетние витрины из бука, деревянную лестницу на второй этаж и другое.

На территории культурного объекта также планируют сделать площадки для экскурсионных автобусов, музейных экспонатов и большую зеленую зону. Согласно аукциону, компания должна закончить работы не позднее 31 июля 2023 года.

Напомним, что о реконструкции музея заговорили еще в 2019 году. В правительстве края рассчитывали, что строители начнут работы в 2020 году и сдадут объект в 2023 году, когда музею исполнится 200 лет. Но проект обновленного музея проходил множество экспертиз, и подготовка документации затянулась.

В июле 2021 года объявили аукцион по поиску компании, которая проведет реставрацию. Но подрядчика найти не удалось. Организации боялись брать госконтракты из-за роста цен на строительные материалы. Сам музей закрыли на реконструкцию весной 2021 года.

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