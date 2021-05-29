Горняк22: В крайздраве ответили на сообщение о задержании замглавврача наркодиспансера

Алтайский краевой наркологический диспансер Фото: altknd.ru

Сегодня стало известно о якобы задержании заместителя главврач, однако официальной информации по этому поводу пока нет

В минздраве Алтайского края прокомментировали «Толку» сообщение о задержании заместителя главврача «Алтайского краевого наркодиспансера» Сергея Лазарева.

По словам руководителя медучреждения Андрея Иванова, сейчас в отношении его заместителя по хозяйственной части проводятся следственные мероприятия. Он уточнил, что после дачи показаний того отпустили без ограничения передвижений. Ранее «Банкфакс» сообщал о подписке о невыезде.

Заместителя главврача «Алтайского краевого наркологического диспансера» Сергея Лазарева задержали по подозрению в получении взятки в 225 тыс. рублей.

Предположительно, в период с 2018 по 2021 годы он получил средства от предпринимателя за положительное заключение по приемке оказанных медучреждению услуг.

По данным источника, он уже дал признательные показания.

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