Горняк22: Более трети барнаульцев не боятся введения QR-кодов на работе

QR-код. Сертификат о вакцинации Фото: телеканал "Толк"

Чаще всего QR-код начали просить у работников сферы услуг (12%), финансов (12%), медицины (10%), образования и науки (9%) и торговли (9%)

Более 30% жителей Барнаула не боятся введения QR-кодов на своем месте работы. Об этом стало известно из опроса «Зарплата.ру».

Стало известно, QR-коды уже стали запрашивать у 40% опрошенных по всей стране россиян. При этом 38% респондентов заявили, что не переживают из-за этого, так как успели привиться или переболеть. Чаще всего такие проверки начали появляться в ноябре.

54% опрошенных также ответили, что считают QR-коды излишней мерой при посещении работы. 30% респондентов отметили, что данное правило необходимо только для некоторых сфер занятости. По мнению россиян, также в обязательном порядке нужно требовать QR-коды в сфере услуг, медицины, образования, транспорта, общепита и продаж.



Ранее алтайский минздрав рассказал, что делать, если закончился срок QR-кода. В ведомстве порекомендовали заранее записаться на прививку, а также договориться с работодателем о вариантах работы без кода. Сам QR-код приходит в течение трех дней после завершения вакцинации.

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