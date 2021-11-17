Горняк22: В России в сертификаты о вакцинации могут добавить фото

QR-коды. Коронавирус. Сертификат. Пандемия Фото: телеканал "Толк"

В настоящее время сертификаты не подтверждают личность владельцев и при их предъявлении приходится дополнительно показывать паспорт

В России в сертификаты о вакцинации от коронавируса могут добавить фото владельца, сообщают «Известия».

«Сертификаты, доступ к которым пользователи получают через сайт «Госуслуги», могут быть дополнены их фотографиями. Этот вопрос обсуждали в минцифры, участвовал в дискуссии и минздрав», – рассказал один из чиновников.

По его словам, фото в сертификате ускорит процесс проверки QR-кода и поможет избежать очередей, поскольку не нужно будет предъявлять паспорт.

«Откуда возьмутся фото – пока дискуссионный вопрос. Это могут быть кадры, загруженные пользователями на «Госуслуги» или заверенные фото из единой биометрической системы», – отметил он.

Напомним, что 12 ноября в Госдуму внесли два законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Если их примут, граждане будут предъявлять QR-код или справку о перенесенном коронавирусе в местах проведения массовых мероприятий, а также в железнодорожном и авиатранспорте.

Ранее «Толк» сообщал, что 100 тысяч жителей Алтайского края за месяц привились от коронавируса. Новые ковидные ограничения способствовали тому, что люди активнее стали идти на прививку. Всего на утро 15 ноября в Алтайском крае прививаются 911,5 тысячи человек. Уровень коллективного иммунитета в регионе, по данным на 12 ноября, составляет 37,6%.

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