Горняк22: Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака видит людей насквозь

Женщины Фото: pixabay.com

Специалисты отметили, что Стрельцы умеют анализировать характер и поступки человека, но особого желания делать это у них нет. Часто люди этого знака проявляют больше интереса к животным, чем к людям

Овны могут хорошо понять человека, в общении с которым они заинтересованы. При этом они оставят без внимания людей, которые им не полезны, сообщает «Слово и Дело».

Представители знака Телец в людях разбираются плохо, но и ошибаются в них очень редко. Врожденная осторожность не даёт им совершать опрометчивые поступки.

Неважно понимают людей и Близнецы. При этом они прекрасно под них подстраиваются, и люди не замечают, как рассказывают им все секреты.

А вот Раки сразу видят суть человека. Люди этого знака быстро разгадывают человеческие эмоции и находят болевые точки. Свои знания они редко используют для манипуляций. Им просто нравятся секреты.

Львы реагируют только на поверхностные проявления характера и не пытаются заглянуть в человека глубже. Этот знак может дружить с подлецами и избегать людей, которые желают ему добра.

Девы оценивают людей, исходя из собственных представлений об этике, морали и личности. Представители этого знака будут изучать человека, если им от него что-то нужно.

Весы выделяют для себя в людях внешнюю привлекательность и дружелюбие. Они не стремятся к глубокому анализу, так как он может привести их к чему-то неприятному.

А вот Скорпионы по-настоящему проницательны. Люди этого знака видят людей насквозь. Они без особых усилий догадываются о истинных мотивах и замыслах человека.

Козероги сразу замечают человеческие недостатки, но при этом им сложно видеть у людей положительные стороны. Рожденные под этим знаком недоверчивы и фокусируются на негативе.

Водолеи разбираются в людях и никогда не станут использовать свои способности во вред. Они будут изучать человека, чтобы найти надежного партнера по бизнесу или построить крепкие отношения.

Рыбы оценивают людей интуитивно и не станут анализировать вербальные сигналы. Людям этого знака достаточно природной эмпатии, чтобы не ошибиться в человеке.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которым не стоит брать кредиты. По словам экспертов, планировать свой бюджет не умеют Рыбы. Часто они тратят больше, чем зарабатывают. Груз ответственности за кредит может привести их к депрессии.

ТОЛК