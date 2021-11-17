Горняк22: День участковых уполномоченных полиции в России 2021: поздравления с праздником
Букет. Цветы. Праздник Фото: Free-Photos с сайта Pixabay
Профессиональный праздник российских участковых отмечают ежегодно 17 ноября. Красивые и бодрые поздравления с Днем участкового в прозе и стихах – в праздничной подборке «Толка»
Поздравления с Днем участковых – 2021 в стихах
Смотрит пристально, сурово
На гражданских участковый:
Кто напился, кто подрался,
Или со шпаной связался?
Знает всех наперечет,
Словно звезды звездочет.
Наготове, начеку,
По звонку и по свистку.
Пожелаем вам терпения,
Выдержки, в работе рвения,
Стойкости и много сил,
Чтобы ангел вас хранил.
Пусть будет порядок везде и во всем,
Желаю всегда пресекать преступления!
Пусть опыт приходит к тебе с каждым днем,
Желаю тебе много сил и терпения!
Хочу пожелать в этот светлый денек,
Чтоб пользу народу твой труд приносил!
Пускай будет полным твой кошелек,
Чтоб ты все желания в быль воплотил!
Эй, начальник, как дела?
Снова жалоба пришла,
На соседей, на бомжей,
На попытки грабежей?
Нет, сегодня отдыхай,
Лучше праздник свой справляй,
А соседи с нами,
И бомжи с бомжами
Как-нибудь сегодня
Разберутся сами!
Поздравления в День участкового в прозе
Желаю, чтобы всегда на Вашем участке было тихо и спокойно, чтобы беспорядки не омрачали рабочие будни. Пусть статистика будет на Вашей стороне, а показатели зашкаливают положительным результатом. С гордостью поздравляю с Днем участкового!
Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть радость и любовь к справедливости не покидают ваше сердце. Пусть все тяготы службы будут вознаграждены миром и спокойствием живущих рядом. Желаю душевного равновесия, силы и мудрости в принятии решений.
С Днем участкового! Пусть всегда во всем будет порядок, чтобы на работе не уставать. Пусть уважают Вас и хвалят за проделанную работу, чтобы гордились и ценил работу Вашу. Желаю взлетов и побед!
Поздравления с Днем участкового – 2021 в СМС
Очень мудрый и суровый
Наш любимый участковый,
С праздником Вас поздравляем,
Легкой службы Вам желаем!
Ты — участковый милиционер,
Работа у тебя такая непростая,
Ты — доблести и храбрости пример,
В районе все об этом знают.
Вы — гроза шпаны окружной
И старушек добрый друг,
Вы нам очень, очень нужный,
И без вас мы как без рук!
Он к борьбе всегда готовый,
Наш российский участковый.
Знает каждого жильца,
В общем, просто молодца!
Помогает, защищает,
Пьяных граждан разгоняет.
Любви желаем, счастья долгого,
В прекрасный день — День участкового.
Источник – Поздравок