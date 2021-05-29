Горняк22: В Алтайском крае 31 мая временно закроют участок «Чуйского тракта»
Военная техника Фото: mil.ru
Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и заранее выстраивать свой маршрут, чтобы не оказаться в пробке на трассе
31 мая в Алтайском крае перекроют часть «Чуйского тракта» из-за движения военных колонн, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Так, движение будет перекрыто с 04.40 до 08.40 на автодороге. «Новокраюшкино – а/д «Новокраюшкино – Первомайское» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Озерки – ЗАТО «Сибирский»..
ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на двое суток перекроют улицу Энтузиастов.