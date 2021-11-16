Горняк22: В бийском торговом центре открывают дополнительный пункт вакцинации

Вакцинация. Коронавирус Фото: телеканал "Толк"

При обращении в прививочный пункт необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также СНИЛС и полис ОМС

В Бийске с 17 ноября откроют дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Он появится в торговом центре «Приобье», сообщает «Бийский рабочий».

Новый пункт вакцинации относится к городской больнице №4 Бийска и заработает по следующему графику:

среда – воскресенье с 9.00 до 16.00.

Вакцинация первым компонентом вакцины – с 9.00 до 12.30, ⁣вторым ⁣– с 13.00 до 16.00.

⁣Обеденный перерыв – с 12.30 до 13.00.

Кроме того, с 9 ноября дополнительный пункт вакцинации от коронавируса работает в Бийске в районе Зеленого Клина (магазин «Олимпиец»).

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