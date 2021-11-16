Горняк22: В Алтайском крае подняли нормативную стоимость жилья

Покупка. Недвижимость Фото: pixabay.com

Нормативная стоимость растет по всей стране, поскольку спрос на жилье, дешевая ипотека и удорожание стройматериалов разогнали рыночные цены

Минстрой РФ повысил нормативную стоимость жилья в Алтайском крае, сообщает Алтайский портал недвижимости.

В четвертом квартале ведомство установило цену за 1 кв. метр на уровне 44 586 рублей. Во втором квартале текущего года цена за «квадрат» составляла 40 673 рубля.

При этом нормативная стоимость недвижимости в регионе остается одной из самых низких в Сибири. В этом показателе регион уступил только Омской области (44,3 тысячи рублей) и Республике Хакасия (41,6 тысячи рублей). Самая большая цена за 1 кв. метр в Новосибирской области (56,4 тысячи рублей).

Напомним, что нормативную стоимость за 1 кв. метр на каждый квартал рассчитывает правительство. Эти показатели могут серьезно отличаться от реальных рыночных цен на недвижимость.

Ранее «Толк» сообщал, что на месте снесенных бараков в Барнауле построят торговый комплекс. На улице Аносова, рядом с похоронной службой, скоро возведут комплекс современных трехэтажных зданий с магазинами. Территория долгое время не использовалась, была захламлена и покрыта зарослями.

ТОЛК