Горняк22: Зимние школьные каникулы продлятся почти две недели

Школа. Школьники. Каникулы Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Учащиеся младших классов могут уйти на отдых немного раньше старшеклассников. При этом для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале

Школьные зимние каникулы в 2021-2022 учебном году пройдут по расписанию, которое рекомендует минпросвещения. При этом школы, гимназии, лицеи и колледжи вправе самостоятельно вносить в эти сроки изменения, придерживаясь общих правил, сообщает сайт Kremlinrus.ru.

Так, школьные новогодние каникулы продлятся со среды, 29 декабря 2021 года, по воскресенье, 9 января 2022 года, – всего 12 дней. В понедельник, 10 января 2022 года, начнется третья учебная четверть.

Каникулы для школ с обучением по триместрам и модулям продлятся со вторника, 26 декабря 2021 года, по 9 января 2022 года, а затем с 26 февраля по 3 марта 2022 года.

Школьные каникулы, согласно общероссийским правилам, должны длиться не менее недели и начинаться, как правило, с понедельника. Перенос дат администрацией школ допустим не более чем на две недели в любую сторону. За учебный год количество каникулярных дней не должно превышать месяца.

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