Горняк22: В Барнауле оштрафовали блогера, который выдавал себя за полицейского

Полиция Фото: Анна Меньшикова

Молодой человек, который не являлся сотрудником МВД, для записи видео оделся в форму ГИБДД и останавливал автомобили для проверки документов

В Барнауле блогер, который в форме полицейского останавливал машины, получил штраф в одну тысячу рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В сентябре на улице Солнечная Поляна сотрудники ГИБДД, которые патрулировали города, заметили молодого человека в форме сотрудника ДПС. Он останавливал автомобили и проверял документы у водителей. При этом на парне вместо форменной обуви были кеды.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. В полиции установили, что молодой человек не является сотрудником МВД. По его словам, одежду с элементами формы ГИБДД старого образца он надел для записи видео.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения. Подсудимому назначили штраф. Кроме того, у него конфисковали форменную одежду.

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