Горняк22: Плита сорвалась с автокрана и придавила мужчину в Алтайском крае

Следком. Уголовное дело Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Работы проходили на частной территории, но о технике безопасности здесь никто не подумал. В результате стройка закончилась печально

В Алтайском крае мужчина серьезно пострадал при обрушении на него тяжелой железобетонной плиты. Под уголовное дело за нарушение правил безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, попал 42-летний директор одной из фирм по оказанию услуг автокрана, сообщает пресс-служба регионального следкома.

В июле 2021 года предприниматель договорился с жителем Первомайского района, что предоставит автокран для строительства дома. При этом, как отметили в ведомстве, он не имел лицензии на осуществление этого вида деятельности и не задумался о безопасности работ.

Обвиняемый установил автокран на не подходящей для этого площадке и начал перемещать и устанавливать железобетонные плиты. Под техникой работали хозяин дома и его знакомый. Однако грунт под машиной просел и поднятая краном плита упала на одного из мужчин. Результатом стали множественные переломы, характеризующие травмы как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину признал. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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