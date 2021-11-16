Горняк22: В Алтайском крае пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего мальчика

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Водитель в момент ДТП был в алкогольном опьянении, не имел водительских прав и, к тому же, сбежал с места аварии, испугавшись последствий

24-летнего жителя Первомайского района судят за смерть 11-летнего мальчика. Ребенок погиб в ДТП, в совершении которого обвиняют молодого парня, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Смертельная авария произошла вечером 31 июля 2021 года в селе Боровиха. Мужчина ехал на автомобиле по дороге, по обочине которой ехал мальчик на самокате. В результате водитель сбил школьника и сбежал с места ДТП. Как выяснилось позже, молодой человек был пьян и никогда не имел водительского удостоверения.

Ребенок от полученных травм умер через несколько дней в больнице.

Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Примечательно, что в октябре 2021 года в этом же селе Боровиха 44-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Corolla Spacio насмерть сбила 56-летнего мужчину, который шел по краю дороги, и тоже скрылась с места аварии.

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