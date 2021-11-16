Горняк22: Вебкам-модель из Алтайского края нашли мертвой в новосибирской квартире

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Спустя почти месяц после того, как нашли тело погибшей, подозреваемого в убийстве еще не нашли. Правоохранители готовы проверить любую информацию, относящуюся к делу

21 октября на съемной квартире в Новосибирске обнаружили тело 24-летней уроженки Алейска Алтайского края. Подозреваемый в убийстве установлен, но до сих пор не найден, сообщает следком по Новосибирской области.

При этом, по данным «КП-Барнаул», погибшая девушка работала вебкам-моделью. Якобы в этот бизнес она пришла по приглашению подруги.

«Видео, где она устроила порно одного актера, разошлось не то что по Алейску, а по всему Алтайскому краю. Все были в шоке», – рассказала изданию знакомая убитой девушки.

По данным следователей, девушка арендовала квартиру в Ленинском районе Новосибирска, где позже нашли ее тело с признаками насильственной смерти. По данным «КП», у девушки оказалась пробита голова, что стало смертельной травмой. При этом с места преступления пропал телефон жертвы.

Подозреваемого установил по камерам видеонаблюдения, установленных на доме. На кадрах видно, как молодой мужчина подходит, разговаривая по телефону, затем входит в дом. Его поиски до сих пор продолжаются. Мотивы убийства тоже не установлены.

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