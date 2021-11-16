Горняк22: В Барнауле подорожала аренда коттеджей для празднования Нового года

Аренда новогодних коттеджей Фото: Авито

В Барнауле и Алтайском крае на новогодние праздники уже забронировали большую часть коттеджей. В этом году их стоимость заметно выросла, как и предложение, а спрос сохранился

Коттеджи, подходящие для празднования Нового года, активно бронируют в Барнауле и Алтайском крае. На предстоящее 31 декабря снять в аренду такой объект уже почти нереально. А вот на предновогодние даты, когда массово проводятся корпоративы, свободные объекты еще есть.

Белокуриха в тренде

На сегодняшний день в базах объявлений Алтайского края можно найти порядка 150 актуальных предложений посуточной аренды коттеджей, в которых можно отпраздновать Новый год или любое другое событие. Больше всего их в Белокурихе – порядка 60, чуть меньше в Барнауле – около 50. В остальных городах и селах – лишь единичные лоты.

В прошлом году в этом сегменте рынка стремительно сокращалось предложение – бизнесмены не выдержали весенних локдаунов. К Новому году база объявлений едва дотянула до 100. Но из-за закрытых границ и второй волны пандемии многие граждане решили праздновать его в России – на природе в изолированных домах.

18 ноября, 16:10

Коттеджи в Алтайском крае активно арендуют для празднования Нового года

В этом году в Алтайском крае оказался повышенным спрос на коттеджи для празднования Нового года. Больше всего предложений зафиксировано в Белокурихе

Этот повышенный спрос позволил собственникам коттеджей серьезно поднять цены. Если раньше они повышали их в праздничные дни в 1,5-2 раза в сравнении с остальными, то в декабре 2020-го стоимость уже возрастала в 2-3 раза. В этом году наблюдается точно такая же картина, говорят собственники.

«Хата» на Новый год за 65 тыс. рублей

Самый дорогой коттедж в Барнауле в праздничный день и накануне сейчас сдают за 65 тыс. рублей. Он расположен в СНТ «Мичуринцев», в нем есть банкетный зал на 55 человек, светомузыка, караоке, стеклянная веранда, большая печь барбекю, гостиничные лакшери-номера. Высокая цена продиктована не только большой вместимостью, но и расположением – с одной стороны близко к городу, с другой – к лесу.

«Спрос на аренду, я бы сказала, как и в прошлом году. А вот цена примерно на 10% выше стала, потому что в целом увеличилась текущая стоимость аренды. А от нее зависит новогодняя. Ставка в эти дни у нас тройная, если сравнить с непраздничными датами. То есть в этом году 30-40 тыс. рублей цена достигает в зависимости от конкретного числа в декабре», – рассказала «Толку» арендодатель другого объекта Елена.

Еще одна собеседница отметила, что спрос напрямую зависит от стоимости. Если она сдает небольшой коттедж по низкой цене, то и звонков у нее больше, а бронь закрылась уже с сентября на все самые востребованные даты. А вот хозяева с дорогими роскошными особняками, которые просят больше денег, по ее наблюдениям, не могут найти клиента почти до самого 31 декабря.

«Я посмотрела на другие предложения и тоже подняла цену. В прошлом году сдавала свой коттедж на двое суток за 20 тыс. рублей, в этом уже за 30 тыс. рублей. На те же даты, той же компании с тем же количеством человек», – рассказала она «Толку».

Без QR-кодов

Аренда новогодних коттеджей Фото: Авито

С 15 ноября в Алтайском крае все заведения общепита открыты только для посетителей с QR-кодом. Но в связи с этими нововведениями собственники коттеджей пока не увидели изменений. И, по их прогнозам, они вряд ли будут, учитывая то, что организации обязывают прививать бОльшую часть сотрудников.

Если соблюдать эти требования, то коллективы удастся собрать на корпоратив почти в полном составе и в ресторанах. А значит, коттеджи больше потребуются тем, кто массово не прививается. При этом на корпоративы частично уже какие-то даты забронированы, но не все. Собственники говорят, что в этом году клиенты стали звонить намного раньше.

Еще одна владелица новогоднего коттеджа, Мария, наоборот, отметила запоздалый спрос. Если в прошлые годы ее коттедж бронировали на 3 декабря уже в июле, то в нынешнем звонки начались только в сентябре. В целом количество интересующихся, по ее оценкам, такое же, и цена не менялась.

Аренда новогодних коттеджей Фото: Авито

Собственники отмечают, что зачастую арендуют объекты постоянные клиенты, которые уже праздновали в этом коттедже какие-то события. Среди них могут быть как жители Алтайского края, так и других регионов.

Бассейны и танцполы

Стандартным набором в таких домах являются просторные гостиные, где можно проводить банкеты, танцы, конкурсы. Также есть комнаты отдыха, несколько санузлов, во дворе – беседки с мангалами для шашлыка, парковки и гаражи. В больших коттеджах присутствуют еще и сауны, бассейны с горками, камины, бары, бильярды, теннисы, танцполы с дискошарами и сценами.

Аренда новогодних коттеджей Фото: Авито

Такие варианты больше подходят для больших компаний и корпоративов. Есть дома поменьше, ориентированные на семейный отдых. Их собственники стараются дополнить помещения детскими игровыми зонами, ледяными горками на приусадебном участке, качелями, батутами.

Как и любое посуточное жилье, эти объекты снабжены посудой, полотенцами, постельным бельем, всей необходимой бытовой техникой и электроникой. Интерьер может быть универсальным, чтобы подходил под все праздники, но к Новому году некоторые собственники стараются украсить коттедж тематическим декором, установить и нарядить елку, развесить гирлянды.

ТОЛК