Горняк22: В Алтайском крае браконьера осудили за убийство барсуков и косули

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Мужчина решил поохотиться на местных животных без разрешения. Местное министерство природных ресурсов и экологии оценило ущерб в 64 тысячи рублей

В Алтайском крае 37-летнего жителя Новосибирской области оштрафовали на 170 тысяч рублей за незаконную охоту на барсуков и сибирскую косулю, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что в октябре 2019 года в Крутихинском районе обвиняемый без соответствующего разрешения отправился на охоту. Мужчина на автомобиле УАЗ начал преследовать косулю, которую потом застрелил. С помощью светового прибора он также выследил и убил двух барсуков.

Подсудимый не признал вину. Суд признал его виновным по статье 258 УК РФ (Незаконная охота) и назначил ему наказание в виде штрафа.

Ранее пять силовиков задержали за незаконную охоту в сибирском заказнике. У них обнаружили незаконно добытых копытных. По предварительным данным, это лось и несколько косуль. Известно, что задержанные охотники – высокопоставленные сотрудники ведомств из другого региона. В полиции возбудили уголовное дело.

ТОЛК